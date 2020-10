Migranti, in 100 sbarcano in Calabria da una barca a vela (Di mercoledì 21 ottobre 2020) commenta Una barca a vela con a bordo 100 Migranti di varie nazionalità è giunta nel porto di Roccella Jonica, in Calabria, dopo essere stata intercettata da un'unità d'altura della guardia di finanza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 ottobre 2020) commenta Unacon a bordo 100di varie nazionalità è giunta nel porto di Roccella Jonica, in, dopo essere stata intercettata da un'unità d'altura della guardia di finanza ...

MediasetTgcom24 : Migranti, in 100 sbarcano in Calabria da una barca a vela #roccellajonica - CaligaraAnna : RT @laltrodiego: ... e con questi 110 #migranti in barca a vela, sono 700 in 4 giorni. Quasi 3.000 solo questo mese. Adesso, una bella nav… - CarloRubio7 : RT @laltrodiego: ... e con questi 110 #migranti in barca a vela, sono 700 in 4 giorni. Quasi 3.000 solo questo mese. Adesso, una bella nav… - robfer2010 : RT @Adri19510: GIUSEPPI È INUTILE CHE FAI DECRETI SOLO PER GLI ITALIANI QUANDO I PORTI SONO APERTI AI CLANDESTINI !!!!!!? - laltrodiego : ... e con questi 110 #migranti in barca a vela, sono 700 in 4 giorni. Quasi 3.000 solo questo mese. Adesso, una be… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti 100 Migranti, in 100 sbarcano in Calabria da una barca a vela TGCOM Nuovo sbarco in Calabria, 100 migranti giunti al porto Roccella Jonica

È giunta nel porto di Roccella Jonica (Reggio Calabria) una barca a vela con circa 100 migranti. L’imbarcazione è stata intercettata da unità di altura della Guardia di Finanza a circa 5 miglia al lar ...

Roccella Jonica (Reggio Calabria) – Sbarco di 100 migranti arrivati in barca a vela

Cento immigrati sono stati intercettati da una motovedetta della GDF a bordo di una barca a vela lunga 20 metri battente bandiera italiana. L’imbarcazione è stata scortata per parecchie ore dai ...

È giunta nel porto di Roccella Jonica (Reggio Calabria) una barca a vela con circa 100 migranti. L’imbarcazione è stata intercettata da unità di altura della Guardia di Finanza a circa 5 miglia al lar ...Cento immigrati sono stati intercettati da una motovedetta della GDF a bordo di una barca a vela lunga 20 metri battente bandiera italiana. L’imbarcazione è stata scortata per parecchie ore dai ...