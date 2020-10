Furgone tampona bus di studenti: una donna in ospedale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Maxi tamponamento tra 5 auto e due camion: una persona in ospedale 25 agosto 2020 tamponamento a catena, 4 vetture coinvolte: tre donne ferite 26 agosto 2020 Cinquantenne in motorino tampona auto 3 ... Leggi su vicenzatoday (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Maximento tra 5 auto e due camion: una persona in25 agosto 2020mento a catena, 4 vetture coinvolte: tre donne ferite 26 agosto 2020 Cinquantenne in motorinoauto 3 ...

streghina62 : RT @vvfveneto: #21ottobre 14:15 #MontecchioMaggiore(VI), furgone tampona un bus fermo per far scendere gli studenti: ferita la conducente d… - ilbassanese : Furgone tampona bus di studenti: una donna in ospedale - GiuliaS_92 : RT @vvfveneto: #21ottobre 14:15 #MontecchioMaggiore(VI), furgone tampona un bus fermo per far scendere gli studenti: ferita la conducente d… - Emergenza24 : RT @vvfveneto: #21ottobre 14:15 #MontecchioMaggiore(VI), furgone tampona un bus fermo per far scendere gli studenti: ferita la conducente d… - vvfveneto : #21ottobre 14:15 #MontecchioMaggiore(VI), furgone tampona un bus fermo per far scendere gli studenti: ferita la con… -

Ultime Notizie dalla rete : Furgone tampona Furgone tampona bus di studenti: una donna in ospedale VicenzaToday Pullman di linea tamponato da un furgone: traffico in tilt e una donna ferita nell’urto

Un pullman di proprietà dell'azienda Bristol Autoservizi, con sede a Cornedo Vicentino, è stato tamponato intorno alle 14.30 di oggi a San Vitale di ...

Morto l’uomo dopo lo scontro sulla Sp 53

È morto Giorgio Fedele, l’automobilista di 62 anni di Montevecchia rimasto coinvolto nel pomeriggio di giovedì scorso in un incidente stradale a Missaglia. Non si è mai più ripreso nel letto del repar ...

Un pullman di proprietà dell'azienda Bristol Autoservizi, con sede a Cornedo Vicentino, è stato tamponato intorno alle 14.30 di oggi a San Vitale di ...È morto Giorgio Fedele, l’automobilista di 62 anni di Montevecchia rimasto coinvolto nel pomeriggio di giovedì scorso in un incidente stradale a Missaglia. Non si è mai più ripreso nel letto del repar ...