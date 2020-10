Covid-19 | primario Cotugno | “Serve lockdown di 15 giorni” 

Leggi su inews24

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)-19, solo undi 15 giorni può frenare l’ondata di contagi ed evitare un tracollo totale per Natale. Lo assicura Nicola Maturo, direttore del pronto soccorso dell’ospedale. Undi 15 giorni. E’ questo quanto avanza il dottor Nicola Maturo, direttore del pronto soccorso dell’ospedale, intervenuto sulla criticità in corso in Campania … L'articolo-19,: “Servedi 15 giorni” proviene da Inews.it.