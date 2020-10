Coronavirus, in Puglia via libera a tamponi nei laboratori privati (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La Giunta regionale della Puglia ha stabilito infatti che i laboratori privati accreditati di analisi della rete Sars Cov 2 sono autorizzati all’esecuzione di test molecolari, per i soggetti asintomatici pc/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La Giunta regionale dellaha stabilito infatti che iaccreditati di analisi della rete Sars Cov 2 sono autorizzati all’esecuzione di test molecolari, per i soggetti asintomatici pc/red su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Puglia Contratto scaduto da 7 anni, oggi in Puglia la mobilitazione dei lavoratori delle imprese di pulizia

tali figure sono divenute indispensabili per il contrasto alla diffusione del virus covid-19. “Questo del 21 ottobre è un momento fondamentale di lotta sindacale per garantire ai lavoratori ed alle ...

Coronavirus Puglia, tamponi in laboratori privati: arriva il via libera dalla Regione. Tariffa massima di 80 euro

Il costo è a totale carico del soggetto privato richiedente. L'esecuzione dei test deve avvenire nel rispetto delle specifiche prescrizioni previste dalle leggi. La tariffa massima applicabile è quell ...

