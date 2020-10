Bernaudo: per ridurre pressione su Tpl Raggi deve aprile Ztl (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma – “La Raggi apra immediatamente tutti i varchi h24 e consenta a tutti di poter andare in centro con la propria automobile. Soluzione utile per limitare il contagio ed un aiuto alle attivita’ commerciali”. Lo propone Andrea Bernaudo, presidente di Liberisti Italiani e candidato a Sindaco di Roma. Bernaudo poi aggiunge: “Il sindaco coordini un tavolo con la Regione e le aziende laziali dei bus turistici e crei le condizioni per aumentare le linee con il coinvolgimento dei privati per diminuire l’affollamento nei mezzi pubblici dell’Atac che non possono gestire da soli questa fase di emergenza”. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma – “Laapra immediatamente tutti i varchi h24 e consenta a tutti di poter andare in centro con la propria automobile. Soluzione utile per limitare il contagio ed un aiuto alle attivita’ commerciali”. Lo propone Andrea, presidente di Liberisti Italiani e candidato a Sindaco di Roma.poi aggiunge: “Il sindaco coordini un tavolo con la Regione e le aziende laziali dei bus turistici e crei le condizioni per aumentare le linee con il coinvolgimento dei privati per diminuire l’affollamento nei mezzi pubblici dell’Atac che non possono gestire da soli questa fase di emergenza”.

