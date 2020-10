"Ok a un patto per dare nuova linfa a governo", dicono Conte e Zingaretti (Di martedì 20 ottobre 2020) AGI - Si scrive patto di legislatura ma qualcuno nella maggioranza azzarda a leggerlo anche come rimpasto. Se ne parla da settimane sotto traccia in Iv e nel Movimento 5 stelle e anche all'interno del Pd da tempo c'è chi spinge per un rafforzamento di governo ma Zingaretti ha sempre smentito di voler entrare nell'esecutivo. Il partito del Nazareno punta piuttosto a un accordo programmatico, per rilanciare l'azione e l'agenda. In ogni caso il presidente del Consiglio, dopo le richieste del Pd e di Italia viva arrivate dopo le Regionali, ha aperto: "Vi anticipo - ha spiegato il premier oggi - che faremo una verifica di maggioranza per dare nuova linfa al governo, definire le priorità economiche e sociali". E se all'interno dei rosso-gialli c'è chi ... Leggi su agi (Di martedì 20 ottobre 2020) AGI - Si scrivedi legislatura ma qualcuno nella maggioranza azzarda a leggerlo anche come rimpasto. Se ne parla da settimane sotto traccia in Iv e nel Movimento 5 stelle e anche all'interno del Pd da tempo c'è chi spinge per un rafforzamento dima Zingaretti ha sempre smentito di voler entrare nell'esecutivo. Il partito del Nazareno punta piuttosto a un accordo programmatico, per rilanciare l'azione e l'agenda. In ogni caso il presidente del Consiglio, dopo le richieste del Pd e di Italia viva arrivate dopo le Regionali, ha aperto: "Vi anticipo - ha spiegato il premier oggi - che faremo una verifica di maggioranza peral, definire le priorità economiche e sociali". E se all'interno dei rosso-gialli c'è chi ...

