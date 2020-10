Chiellini, infortunio in Dinamo Kiev-Juve: problema muscolare (Di martedì 20 ottobre 2020) Kiev, UCRAINA, - La Juventus debutta nella Champions League 2020/21 sul campo della Dinamo Kiev nel primo turno della fase a gironi. I bianconeri, nel corso del primo tempo della sfida a Kiev, hanno ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 ottobre 2020), UCRAINA, - Lantus debutta nella Champions League 2020/21 sul campo dellanel primo turno della fase a gironi. I bianconeri, nel corso del primo tempo della sfida a, hanno ...

eleitaliana : RT @TUTTOJUVE_COM: Infortunio muscolare per Chiellini. Da capire i tempi di recupero - eleitaliana : RT @tuttosport: #Chiellini, infortunio in #ChampionsLeague: #Juve in ansia ?? - AnaisBassez : RT @forumJuventus: ?? Primo cambio per la Juve: OUT Chiellini (infortunio) IN Demiral #DynamoJuve 0-0 - CorSport : #Chiellini, infortunio in #DinamoKievJuve: problema muscolare ?? - 68_dux : Infortunio muscolare per Chiellini. Da capire i tempi di recupero! Basta puntare sul chiello purtroppo... ogni volt… -