Trapianto di cornea: in lista di attesa 9mila pazienti

Gli oculisti di AIMO lanciano un video per sensibilizzare le persone alla donazione della cornea: sono 9mila i pazienti in attesa del trapianto 'La vista è il più prezioso dei nostri sensi e può continuare a vivere negli occhi di un'altra persona'. È il forte messaggio contenuto in una breve videoclip intitolata 'Light' e lanciata…

Gli oculisti di AIMO lanciano un video per sensibilizzare le persone alla donazione della cornea: sono 9mila i pazienti in attesa del trapianto ‘La vista è il più prezioso dei nostri sensi e può ...

L’impresa dei macinacaffè adotta un ricercatore di Banca degli Occhi

Un imprenditore del settore dei macinacaffé professionali sceglie di investire in terapia cellulare “assumendo” un ricercatore. Accade a Venezia, dove si producono macchine da caffè made in Veneto: qu ...

Gli oculisti di AIMO lanciano un video per sensibilizzare le persone alla donazione della cornea: sono 9mila i pazienti in attesa del trapianto 'La vista è il più prezioso dei nostri sensi e può ...

Un imprenditore del settore dei macinacaffé professionali sceglie di investire in terapia cellulare "assumendo" un ricercatore. Accade a Venezia, dove si producono macchine da caffè made in Veneto: qu ...