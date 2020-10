"Serie A? Non so se arriva in fondoPer le palestre regole più severe" (Di martedì 20 ottobre 2020) Il campionato di Serie A può arrivare al traguardo? "Ce la si può fare? Sì. Che si arrivi in fondo non lo so. Credo debba esserne consapevole anche la Lega e si debba preparare un piano B, un piano C". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 20 ottobre 2020) Il campionato diA puòre al traguardo? "Ce la si può fare? Sì. Che si arrivi in fondo non lo so. Credo debba esserne consapevole anche la Lega e si debba preparare un piano B, un piano C". Segui su affaritaliani.it

LinoGuanciale : Non è un momento facile, dobbiamo tenere duro e fare la nostra parte per liberarci dal #COVID19. Godiamo dei picco… - matteosalvinimi : Massimo Giletti: 'Hanno parlato tanto di banchi a rotelle e non di sanità. Se continuano a parlare di progetti sui… - SerieA : Quarta giornata di #SerieATIM: comanda il @acmilan, insegue il @SassuoloUS. 4???? Segui l’App ufficiale di Lega Ser… - totanxiety : io : dopo di tw non voglio vedere più nessuna serie, non voglio affezionarmi ai personaggi sempre io : * inizia un… - lighttoharry94 : @tomxmoon ci pensavo da ieri ?? se non ci fosse quest’app perderei il conto degli episodi di molte serie ahahahah. q… -