Palermo | i rosanero affondano sempre di più | la squadra di Boscaglia fatica ad ingranare la marcia giusta

(Di lunedì 19 ottobre 2020) "Ilaffondadi più".Titola così l'odierna edizione del 'Corriere dello Sport', che punta i riflettori sull'ennesimo ko, maturato ieri pomeriggio tra le mura dello Stadio "Gustavo Ventura". Tre sconfitte in quattro gare disputate, un solo punto all’attivo in graduatoria e criticità di ogni sorta, tattiche, tecniche, fisiche e caratteriali. L’ultimo posto in classifica con cui ildi Robertosi trova a dover fare i conti, si contrappone totalmente alle ambizioni di vertice covate ad inizio stagione, ma purtroppo fotografa nitidamente la pochezza dei contenuti tecnici mostrati sin qui dalla formazione siciliana in questo orribile e deludente avvio di stagione.“La trasferta dell’agognato rilancio dei ...

Il Palermo ospita la Turris nel 6° turno del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.Ancora sorprese nel girone C di serie C. Perde ancora il Palermo , questa volta a Bisceglie, dove era andato in svantaggiato 2-0 (doppietta di Maimone) rientrando in partita solo nel finale grazie al ...