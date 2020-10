Napoli, Gattuso sorride: Insigne torna ad allenarsi in gruppo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne è tornato ad allenarsi con i compagni per la prima volta dopo l’infortunio muscolare dello scorso 27 settembre. Gli azzurri di Rino Gattuso preparano la prima giornata di Europa League contro l’AZ Alkmaar, match in programma giovedì al San Paolo (ore 18.55). La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione a secco. Successivamente lavoro aerobico ed esercitazione tattica finalizzata al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Insigne ha svolto l’intera seduta col gruppo. Insigne ha svolto oggi la seduta con i compagni dopo che le ultime visite mediche hanno verificato che ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il capitano del, Lorenzoto adcon i compagni per la prima volta dopo l’infortunio muscolare dello scorso 27 settembre. Gli azzurri di Rinopreparano la prima giornata di Europa League contro l’AZ Alkmaar, match in programma giovedì al San Paolo (ore 18.55). La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione a secco. Successivamente lavoro aerobico ed esercitazione tattica finalizzata al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto.ha svolto l’intera seduta colha svolto oggi la seduta con i compagni dopo che le ultime visite mediche hanno verificato che ...

