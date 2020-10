Io ti cercherò: il cast della terza puntata della fiction di Rai 1 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Io ti cercherò: il cast della terza puntata della fiction di Rai 1 Questa sera, lunedì 19 ottobre 2020, su Rai 1 alle ore 21,20 va in onda la terza puntata (di quattro) di Io ti cercherò, la nuova serie tv con protagonista Alessandro Gassmann nel ruolo di un padre alla ricerca della verità su suo figlio. La fiction vede la partecipazione di diversi attori italiani. Ma qual è il cast completo di Io ti cercherò? Di seguito l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli: Alessandro Gassmann è Valerio Frediani Un ex poliziotto congedato con disonore per una brutta storia di spaccio di droga che ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Io ti cercherò: ildi Rai 1 Questa sera, lunedì 19 ottobre 2020, su Rai 1 alle ore 21,20 va in onda la(di quattro) di Io ti cercherò, la nuova serie tv con protagonista Alessandro Gassmann nel ruolo di un padre alla ricercaverità su suo figlio. Lavede la partecipazione di diversi attori italiani. Ma qual è ilcompleto di Io ti cercherò? Di seguito l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli: Alessandro Gassmann è Valerio Frediani Un ex poliziotto congedato con disonore per una brutta storia di spaccio di droga che ...

CorriereCitta : Anticipazioni Io ti cercherò, stasera in tv: orario, canale, cast, episodi #ioticercherò #alessandrogassmann - mina_parco : RT @Publispei: 'Due episodi sorprendenti, tesi, emozionanti grazie all’interpretazione di un cast d’eccezione' Volete scoprire perchè? Legg… - GassmanGassmann : RT @Publispei: 'Due episodi sorprendenti, tesi, emozionanti grazie all’interpretazione di un cast d’eccezione' Volete scoprire perchè? Legg… - Publispei : 'Due episodi sorprendenti, tesi, emozionanti grazie all’interpretazione di un cast d’eccezione' Volete scoprire per… - _Jokah_ : Una prima giornata bella tosta, non sono molto contento di come ho castato. Per questo cercherò di dare meglio la p… -