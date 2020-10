Dal Gruppo BEI e Alba Leasing un miliardo per PMI e Midcap (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – Nuove risorse finanziare per un miliardo di euro a disposizione di PMI e Midcap italiane grazie all’accordo tra il Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI) e Alba Leasing. Con una operazione finanziaria di cartolarizzazione, BEI e il controllato Fondo europeo per gli Investimenti (FEI) hanno messo a disposizione della società specializzata in Leasing per le aziende l’importo di 490 milioni. Alba Leasing si impegna a raddoppiare tale plafond, facendo così crescere a quasi un miliardo (980 milioni) la cifra complessiva per progetti in tutti i settori economici, con un focus particolare ai piani di investimento a difesa dell’ambiente, a cui è riservato il 10% del totale ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – Nuove risorse finanziare per undi euro a disposizione di PMI eitaliane grazie all’accordo tra ilBanca europea per gli investimenti (BEI) e. Con una operazione finanziaria di cartolarizzazione, BEI e il controllato Fondo europeo per gli Investimenti (FEI) hanno messo a disposizione della società specializzata inper le aziende l’importo di 490 milioni.si impegna a raddoppiare tale plafond, facendo così crescere a quasi un(980 milioni) la cifra complessiva per progetti in tutti i settori economici, con un focus particolare ai piani di investimento a difesa dell’ambiente, a cui è riservato il 10% del totale ...

juventusfc : Lavoro fisico ?? Combinazioni ?? @fbernardeschi in gruppo per tutta la seduta ?? Le ultime dal #TrainingCenter ???? - poliziadistato : #squadramobile Taranto e #Sco stanno eseguendo numerosi arresti di appartenenti a gruppo criminale per associazione… - repubblica : Espulso in Europa dal gruppo degli autonomisti: il Partito d’Azione sardo paga l’alleanza con Salvini - TotoeCalcio : Bilancio delle prime 7 gare del gruppo #TOTOeCALCIO. Abbiamo un coefficiente attuale di recupero del 10%. Troppo po… - RadioClassicRSM : Quando la hit la canta … il chitarrista! Ve lo ricordate il video di 'Coffee & TV' dei Blur? Il pezzo è cantato da… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Gruppo Al Gruppo Stile de Virgilio il premio Eccellenza Italiana Le foto MolfettaLive Accordo di cooperazione tra la compagnia di navigazione ZIM e l'azienda cinese di e-commerce Alibaba

siglando un accordo di cooperazione strategica che prevede l'acquisizione dei servizi di trasporto marittimo offerti dal vettore israeliano tramite un'interfaccia diretta con la piattaforma logistica ...

Polizia, arrestato gruppo di estorsori

NAPOLI – Stamattina la Squadra Mobile di Napoli e il Commissariato di P.S. Giugliano Villaricca hanno tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Napoli ...

siglando un accordo di cooperazione strategica che prevede l'acquisizione dei servizi di trasporto marittimo offerti dal vettore israeliano tramite un'interfaccia diretta con la piattaforma logistica ...NAPOLI – Stamattina la Squadra Mobile di Napoli e il Commissariato di P.S. Giugliano Villaricca hanno tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Napoli ...