Calenda | al Pd dico con me si vince e si risolleva città

Roma – "Per il Pd sarebbe stato piu' facile appoggiare uno dei loro ma non c'e'. Mi ritiro se dovessero presentarne uno? No, io sono in campo e ai dem dico: queste elezioni non solo si vincono, ma si risollevera' la citta'. Ma se ci si chiude in un orizzonte ancora piu' stretto ne paghera' le conseguenze Roma e anche il Governo". Lo ha detto Carlo Calenda ai microfoni di L'Aria che tira su La7.

Lo ha detto il presidente della Regione Lazio ... Questo percorso è aperto a tutti coloro che vogliono partecipare, anche a Calenda”, ha concluso. (19 ott - mag) ...

Sindaco di Roma, Zingaretti: “Percorso aperto anche a Calenda”. Ma lui replica: “Primarie senza senso”

Intanto Calenda ha subito replicato dicendo che le primarie non hanno senso e anche attraverso i vari tweet e retweet oggi ha fatto capire la sua assoluta contrarietà alle primarie, ma spera che il PD ...

