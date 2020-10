LIVE MotoGP, GP Aragon 2020 in DIRETTA: Rins in testa su Mir e Alex Marquez. Dovizioso 7°, Quartararo sprofonda! (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -6. Situazione invariata con Rins al comando, ha mezzo secondo su Mir e Alex Marquez. Vinales e Morbidelli hanno cristallizzato le loro posizioni. Dovizioso settimo, ora a 1.3” da Nakagami. Quartararo 17mo. ULTIMI 7 GIRI. Rins in testa con 4 decimi su Mir e 6 decimi su Alex Marquez. Vinales quarto solitario, Morbidelli quinto tranquillo. Dovizioso settimo in scia a Nakagami. Quartararo 17mo, non prenderà punti a meno di alcune cadute. ANDREA Dovizioso SETTIMO! Sorpassato Miller, in scia a Nakagami. Potrebbe agguantare un discreto sesto posto. Quartaro è 17mo, non ne ha più! Con questo ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-6. Situazione invariata conal comando, ha mezzo secondo su Mir e. Vinales e Morbidelli hanno cristallizzato le loro posizioni.settimo, ora a 1.3” da Nakagami.17mo. ULTIMI 7 GIRI.incon 4 decimi su Mir e 6 decimi su. Vinales quarto solitario, Morbidelli quinto tranquillo.settimo in scia a Nakagami.17mo, non prenderà punti a meno di alcune cadute. ANDREASETTIMO! Sorpassato Miller, in scia a Nakagami. Potrebbe agguantare un discreto sesto posto. Quartaro è 17mo, non ne ha più! Con questo ...

