Incidente a Caronno Pertusella | travolto da un' auto | grave un ciclista

(Di domenica 18 ottobre 2020) Undi 48 anni &e; stato trasportato in gravi condizioni al Niguarda dopo essere statoda un'uso in viale 5 giornate nella mattinata di domenica 18 ottobre. Tutto &e; accaduto un attimo ...

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Caronno

varesenews.it

Un ciclista di 48 anni è stato ricoverato in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato travolto ...ORIGGIO – Due incidenti in poche ore al bivio fra l’autostrada A9 e la A9, in territorio di Origgio: primo episodio la scorsa notte all’1.10 quando sul posto sono dovuti ...