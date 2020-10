Giuseppe Conte torna a parlare agli italiani | oggi il discorso in diretta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 18 ottobre 2020)parlerà nel pomeriggio di18 ottobre 2020. Una conferenza stampa in, quella che il Premierha deciso di tenere. Non è stato ancora comunicato in modo ufficiale sui suoi social ma pare che l’orario indicato per la conferenza disia stato stabilito. Il premier infatti dovrebbeintorno alle 18. Nel suopotrebbero esserci delle anticipazioni di quello che sarà il nuovo decreto legge che potrebbe essere approvato nelle prossime ore., prima della conferenza stampa ha già fatto delle specificazioni, dicendo che al momento per l’Italia non è previsto nessun nuovo lockdown. Non ci sarà la chiusura delle scuole ...