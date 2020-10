Verissimo: Demet Özdemir, da DayDreamer all’Italia per la prima volta (Di sabato 17 ottobre 2020) Demet Özdemir, attrice di DayDreamer, è ospite di Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. L’attrice turca racconta il successo sempre crescente della serie tv in onda su Canale 5 e racconta come sta vivendo questo periodo di fortissime soddisfazioni personali. E sul collega e amico Can Yaman rivela: “Abbiamo un ottimo rapporto“. Demet Özdemir a Verissimo Il fenomeno DayDreamer – Le ali del sogno è sempre più dilagante in Italia e sta raccogliendo numerosi consensi in termini, anche e soprattutto, di ascolti televisivi. Su Canale 5 la serie tv turca con protagonista Can Yaman sta riscuotendo un notevole successo e anche Verissimo, programma di Silvia Toffanin, ha deciso di parlarne. Lo scorso sabato nel salotto ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 17 ottobre 2020)Özdemir, attrice di, è ospite dinel salotto di Silvia Toffanin. L’attrice turca racconta il successo sempre crescente della serie tv in onda su Canale 5 e racconta come sta vivendo questo periodo di fortissime soddisfazioni personali. E sul collega e amico Can Yaman rivela: “Abbiamo un ottimo rapporto“.Özdemir aIl fenomeno– Le ali del sogno è sempre più dilagante in Italia e sta raccogliendo numerosi consensi in termini, anche e soprattutto, di ascolti televisivi. Su Canale 5 la serie tv turca con protagonista Can Yaman sta riscuotendo un notevole successo e anche, programma di Silvia Toffanin, ha deciso di parlarne. Lo scorso sabato nel salotto ...

