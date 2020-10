Terremoto in Sicilia: la terra trema da questa mattina, poco fa la scossa più forte (Di sabato 17 ottobre 2020) Continua a tremare la terra in provincia di Enna, la scossa più alta, poco fa con epicentro a Troina, ma Terremoto anche a Cerami. La terra trema in provincia di Enna: da questa mattina alle 5.30 circa si sono registrate almeno cinque scosse di magnitudio tra i 2.6 e i 3.3 della scala Richter. La scossa più forte a Troina, intorno alle 14.30 del 17 ottobre. Paura tra la popolazione, si temono altre scosse nel pomeriggio. Interessato anche il Comune di Cerami. In mattinata, intorno alle 9.20, scossa anche in provincia di Parma, ad Albareto: 2.5 la magnitudo. LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, la scoperta che ci salva: alcuni ... Leggi su chenews (Di sabato 17 ottobre 2020) Continua are lain provincia di Enna, lapiù alta,fa con epicentro a Troina, maanche a Cerami. Lain provincia di Enna: daalle 5.30 circa si sono registrate almeno cinque scosse di magnitudio tra i 2.6 e i 3.3 della scala Richter. Lapiùa Troina, intorno alle 14.30 del 17 ottobre. Paura tra la popolazione, si temono altre scosse nel pomeriggio. Interessato anche il Comune di Cerami. Inta, intorno alle 9.20,anche in provincia di Parma, ad Albareto: 2.5 la magnitudo. LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, la scoperta che ci salva: alcuni ...

