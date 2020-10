Misurazione della temperatura a scuola, il Tar dà ragione in via definitiva al Piemonte (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Tar dà ragione in maniera definitiva al Piemonte sulla disputa col governo relativa alla Misurazione della febbre a scuola. I giudici amministrativi, dichiarando improcedibile il ricorso dell’esecutivo perché l’ordinanza regionale è scaduta lo scorso 7 ottobre, hanno comunque accolto le motivazioni della Regione, dove il provvedimento continua peraltro ad essere in vigore, dal momento che è stato confermato da due nuove e successive ordinanze, l’ultima firmata proprio ieri dal governatore Alberto Cirio. Le scuole Piemontesi, dunque, dovranno continuare a verificare l’effettiva Misurazione della temperatura a casa agli studenti, come previsto ... Leggi su open.online (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Tar dàin manieraalsulla disputa col governo relativa allafebbre a. I giudici amministrativi, dichiarando improcedibile il ricorso dell’esecutivo perché l’ordinanza regionale è scaduta lo scorso 7 ottobre, hanno comunque accolto le motivazioniRegione, dove il provvedimento continua peraltro ad essere in vigore, dal momento che è stato confermato da due nuove e successive ordinanze, l’ultima firmata proprio ieri dal governatore Alberto Cirio. Le scuolesi, dunque, dovranno continuare a verificare l’effettivaa casa agli studenti, come previsto ...

