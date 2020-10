Mes, petizione di Italia Viva: 'Prenderlo subito, non c'è più tempo' (Di sabato 17 ottobre 2020) 'Non c'è più tempo da perdere. Perché il tempo ha un prezzo: quello del Mes sono le file per i tamponi e i test, i costi a carico dei cittadini, i ritardi, le difficoltà delle strutture, la mancanza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 ottobre 2020) 'Non c'da perdere. Perché ilha un prezzo: quello del Mes sono le file per i tamponi e i test, i costi a carico dei cittadini, i ritardi, le difficoltà delle strutture, la mancanza ...

Rivolto da Matteo Ricci di Ali a governo e parlamento insieme ai sindaci di Milano Sala e di Bergamo Gori. La petizione è sottoscritta da 300 sindaci, tra i quali Giorgio Gori , Bergamo,, Giuseppe Sal ...

Chiusura delle scuole, Matteo Renzi: “E’ come sparare sul futuro”

Matteo Renzi ha le idee molto chiare sull'ipotesi di una nuova chiusura delle scuole: "Non possono pagare i ragazzi il conto dell'epidemia".

