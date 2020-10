Inter Milan 1-2: cronaca e tabellino (Di sabato 17 ottobre 2020) Allo Stadio San Siro, la 3ª giornata di Serie A 2020/21 tra Inter e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Vittoria fondamentale per il Milan che si porta in solitaria al primo posto in classifica. Un successo targato da Zlatan Ibrahimovic esattamente come l’ultima volta “in casa” dei nerazzurri di 10 anni fa. Sintesi Inter Milan 1-2 MOVIOLA 90+3 Tiro di Lukaku – Uno-due tra Lukaku e Lautaro, la palla torna al centravanti belga ma la conclusione di punta termina sul fondo 89′ Tiro di Ibrahimovic – Punizione potente ma imprecisa dello svedese, la palla si perde sul fondo 83′ Tiro di Castillejo – Destro al volo dell’esterno spagnolo, palla alta 79′ Tiro di Kjaer – Colpo di testa ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Allo Stadio San Siro, la 3ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Vittoria fondamentale per ilche si porta in solitaria al primo posto in classifica. Un successo targato da Zlatan Ibrahimovic esattamente come l’ultima volta “in casa” dei nerazzurri di 10 anni fa. Sintesi1-2 MOVIOLA 90+3 Tiro di Lukaku – Uno-due tra Lukaku e Lautaro, la palla torna al centravanti belga ma la conclusione di punta termina sul fondo 89′ Tiro di Ibrahimovic – Punizione potente ma imprecisa dello svedese, la palla si perde sul fondo 83′ Tiro di Castillejo – Destro al volo dell’esterno spagnolo, palla alta 79′ Tiro di Kjaer – Colpo di testa ...

