GP Aragon FP3 MotoGP: Morbidelli al top (Di sabato 17 ottobre 2020) Nonostante lo slittamento di un'ora, la MotoGP affronta le FP3 del Gp d'Aragon con temperature al limite del ghiacciato: appena 14 gradi sull'asfalto! In queste condizioni prevale Franco Morbidelli, che migliora il tempo del venerdì e primeggia la classifica. Tuttavia, il romano del team Petronas non scavalca Maverick Vinales, il quale mantiene il primato nella combinata. Il catalano se la prende comoda, girando soprattutto con gomme usate, e si accontenta del 12esimo tempo di sessione. Non si risparmia invece Fabio Quartararo, ma paga dazio cadendo malamente in curva 14. Il leader del mondiale è attualmente al centro medico per accertamenti, dopo aver rimediato una botta alla coscia sinistra. Le temperature basse e la conformazione del Motorland Aragon sembrano favorire le ...

