Gattuso: "La squadra ha fatto una grandissima partita contro una big" Dopo il 4-1 rifilato all'Atalanta, il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, ha parlato in conferenza stampa. Se l'aspettava una prova del genere contro una big? "Più che una bis. l'Atalanta è una squadra forte, lo ha dimostrato anche oggi, un'altra squadra rischiava di rendere 7-8 gol. Vero che nel secondo tempo abbiamo abbassato i ritmi, ma abbiamo vinto contro una big. Sappiamo le loro caratteristiche e il loro gioco. Osimhen ci ha aiutati molto, ma tutta la squadra lo ha fatto. Abbiamo provato subito a giocare palle davanti. Mi è piaciuta l'interpretazione. La squadra ha fatto veramente una grandissima partita". Sul gol preso. "Abbiamo ...

