Fonseca | “Smalling non è grave Florenzi? E’ voluto andare via lui Dzeko presto segnerà”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 17 ottobre 2020) Conferenza stampa in casa Roma con il tecnico Pauloche ha presentato la sfida di domani con il Benevento e ha parlato di alcuni temi importanti. Queste le sue parole: “Pellegrini &e; un giocatore importante per noi. Pu&o; giocare in diverse posizioni. Contro l’Hellas ha fatto lo stesso ruolo che ha fatto in Nazionale. E’ un giocatore che in queste tre gare ha fatto bene. Nel nostro sistema pu&o; fare il mediano, la mezz’ala, il trequartista e l’ala offensiva. E’ un jolly importante.? Volevo cherestasse con noi visto il sistema che adottiamo, conosco il valore del giocatore e sarebbe stato un elemento fondamentale. Ho parlato con lui, ma ha deciso di giocare in una squadra come il Psg. E’ stato ...