Roma, Mkhitaryan ringrazia Salvini: il messaggio dell'armeno (Di venerdì 16 ottobre 2020) Henrikh Mkhitaryan ringrazia il leader della Lega Matteo Salvini: ecco il messaggio del centrocampista della Roma Il centrocampista della Roma, Henrikh Mkhitaryan, ha ringraziato il leader della Lega Matteo Salvini per l'impegno nelle discussioni intorno alla guerra tra Armenia (patria dell fantasista giallorosso) e l'Azerbaijan. Ecco le parole di Mkhitaryan sul suo profilo Twitter, che hanno suscitato diverse reazioni. «Grazie Senatore Salvini per aver alzato la voce per la giustizia e per il diritto alla vita del popolo di Artsakh».

