Roberto Fico: «Le scuole devono rimanere aperte: i ragazzi hanno già perso tanti mesi»

Continua a far discutere la decisione del governatore Vincenzo De Luca di chiudere le scuole in Campania dopo l'impennata dei contagi da Coronavirus. Tra i tanti contrari ad una misura così forte il presidente della Camera Roberto Fico: «Sono convinto che la scuola debba rimanere aperta perché i ragazzi hanno perso già tanti mesi di socialità e condivisione. Fino a quando sarà possibile le scuole devono rimanere aperte», ha detto il 46enne a "Radio Anch'io" su Rai Radio 1.

