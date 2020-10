John Wick, Jessica Henwick: "Ho proposto a Keanu Reeves uno spinoff" (Di venerdì 16 ottobre 2020) L'attrice Jessica HenWick ha svelato che sta proponendo a Keanu Reeves un potenziale spinoff del franchise di John Wick. Jessica HenWick vuole diventare la protagonista di uno spinoff di John Wick e ha rivelato che sta cercando di convincere Keanu Reeves che si tratta di una buona idea. L'attrice, in una recente intervista a The Hollywood Reporter, ha svelato che sta sfruttando il tempo trascorso sul set accanto all'attore per provare a realizzare il suo progetto. Keanu Reeves e Jessica HenWick stanno infatti recitando insieme sul set di The Matrix 4, l'atteso sequel diretto da Lana ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 ottobre 2020) L'attriceHenha svelato che sta proponendo aun potenzialedel franchise diHenvuole diventare la protagonista di unodie ha rivelato che sta cercando di convincereche si tratta di una buona idea. L'attrice, in una recente intervista a The Hollywood Reporter, ha svelato che sta sfruttando il tempo trascorso sul set accanto all'attore per provare a realizzare il suo progetto.Henstanno infatti recitando insieme sul set di The Matrix 4, l'atteso sequel diretto da Lana ...

L'attrice Jessica Henwick ha svelato che sta proponendo a Keanu Reeves un potenziale spinoff del franchise di John Wick. Jessica Henwick vuole diventare la protagonista di uno spinoff di John Wick e h ...

L'attrice Jessica Henwick ha svelato che sta proponendo a Keanu Reeves un potenziale spinoff del franchise di John Wick. Jessica Henwick vuole diventare la protagonista di uno spinoff di John Wick e h ...