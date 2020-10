GF Vip, Tommaso Zorzi si dichiara a Oppini: lui minaccia di uscire (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tommaso Zorzi ha “dichiarato” il suo amore a Francesco Oppini. Quest’ultimo non l’ha presa bene ed ha minacciato di abbandonare il GF Vip. Il GF Vip non dorme mai e prima delle due consuete dirette settimanali con Alfonso Signorini succede sempre di tutto. Come ad esempio gli scherzi di Tommaso Zorzi agli altri concorrenti, soltanto … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 16 ottobre 2020)ha “to” il suo amore a Francesco. Quest’ultimo non l’ha presa bene ed hato di abbandonare il GF Vip. Il GF Vip non dorme mai e prima delle due consuete dirette settimanali con Alfonso Signorini succede sempre di tutto. Come ad esempio gli scherzi diagli altri concorrenti, soltanto … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

lasara_81 : Oppini ha preso veramente male lo scherzo di Tommaso Zorzi #GFVIP #GFVIP5 #ZORZI #OPPINI - CheDonnait : Ma che reazione esagerata! #GFVIP - twoghostsxhaz : RT @__irishrose: Tommaso in una sola serata ci ha regalato più meme di tutto il gf vip 2 e gf vip 3 messi insieme #GFVIP - tempoweb : Lo scherzo di #ZORZI a Oppini finisce malissimo Dramma in diretta #gfvip2020 in tilt - vojcehar : RT @impasticcata: Quando dico che tommaso zorzi è il miglior concorrente in cinque edizioni di grande fratello vip intendo che tommaso zorz… -