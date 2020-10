Fiorentina, Barreca: «Devo ripagare la società, mi farò trovare pronto» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Antonio Barreca è un nuovo calciatore della Fiorentina: ecco le parole del terzino ex Genoa e Torino sulla sua avventura Antonio Barreca parla in conferenza stampa della sua nuova avventura alla Fiorentina. Le sue parole. «La Fiorentina è una società importante e storica. Appena ho saputo che mi voleva, non ci ho pensato due volte e ho accettato. Sono molto felice di essere qui, Devo ringraziare la società e spero di ripagare questa fiducia sul campo. Biraghi è un ottimo giocatore, non a caso fa parte della nostra Nazionale. Io Devo cercare di allenarmi sempre bene e farmi trovare pronto non appena avrò la mia occasione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Antonioè un nuovo calciatore della: ecco le parole del terzino ex Genoa e Torino sulla sua avventura Antonioparla in conferenza stampa della sua nuova avventura alla. Le sue parole. «Laè una società importante e storica. Appena ho saputo che mi voleva, non ci ho pensato due volte e ho accettato. Sono molto felice di essere qui,ringraziare la società e spero diquesta fiducia sul campo. Biraghi è un ottimo giocatore, non a caso fa parte della nostra Nazionale. Iocercare di allenarmi sempre bene e farminon appena avrò la mia occasione». Leggi su Calcionews24.com

Fiorentinanews : #Antognoni: 'Ho sempre pensato che #Barreca sia tra i migliori nel suo ruolo' #Fiorentina - sportli26181512 : Fiorentina, Barreca: 'La gente non si ricorda il mio valore, spero di tornare in nazionale': Antonio Barreca, terzi… - Fiorentinanews : #Barreca: '#Jovetic mi ha consigliato di venire a #Firenze perché è una grande piazza' #Fiorentina - firenzeviola_it : BARRECA, FIORENTINA CLUB STORICO: HO ACCETTATO SUBITO. JOVETIC ME L'HA CONSIGLIATA - Fiorentinanews : #Barreca: 'Voglio giocare con continuità e dimostrare il mio valore. Tanta gente non se lo ricorda più' #Fiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Barreca Fiorentina, Barreca: "Voglio dimostrare quanto valgo a chi non se lo ricorda" Corriere dello Sport.it Fiorentina, Barreca: «Devo ripagare la società, mi farò trovare pronto»

Antonio Barreca è un nuovo calciatore della Fiorentina: ecco le parole del terzino ex Genoa e Torino sulla sua avventura Antonio Barreca parla in conferenza stampa della sua nuova avventura alla ...

Barreca: “Voglio giocare con continuità e dimostrare il mio valore. Tanta gente non se lo ricorda più”

Continua così la conferenza stampa di presentazione di Antonio Barreca, nuovo giocatore della Fiorentina: “Monaco? E’ stata un’avventura partita bene, poi ci sono stati alti e bassi che non mi hanno a ...

Antonio Barreca è un nuovo calciatore della Fiorentina: ecco le parole del terzino ex Genoa e Torino sulla sua avventura Antonio Barreca parla in conferenza stampa della sua nuova avventura alla ...Continua così la conferenza stampa di presentazione di Antonio Barreca, nuovo giocatore della Fiorentina: “Monaco? E’ stata un’avventura partita bene, poi ci sono stati alti e bassi che non mi hanno a ...