La sentenza ad Ancona dopo cinque ore e mezza in camera di consiglio. La mamma di Pamela: "Giustizia è fatta" Si è commossa Alessandra Verni, la madre di Pamela, quando la corte d'assise ha pronunciato la parola 'Ergastolo', confermando così la sentenza di primo grado per Innocent Oseghale. La famiglia rimane tuttavia convinta che il … L'articolo Ergastolo confermato per Oseghale, la mamma di Pamela: "Giustizia è fatta" proviene da www.meteoweek.com.

Corriere : Pamela, confermato in appello l’ergastolo a Oseghale. La madre della 18enne: «Giustizia è fatta» - RaiNews : Caso Pamela, confermato ergastolo per Oseghale - MediasetTgcom24 : Omicidio Pamela Mastropietro, confermato l'ergastolo a Oseghale - Nino55450072 : RT @Signorasinasce: #PamelaMastropietro , confermato l' #ergastolo per #Oseghale . Prima della sentenza aveva detto: 'Mi dispiace, ma non l… - Today_it : Pamela Mastropietro, ergastolo confermato per Oseghale. E lui urla: 'Non sono stato io' -