De Magistris dice che si va verso un lockdown: «De Luca non riaprirà le scuole»

«Siamo all'inizio di un'escalation che porterà al lockdown, magari non quello di massa come il primo ma a quello stiamo arrivando. Per ora De Luca ha chiuso le scuole fino al 30 ottobre ma non le riaprirà. Si arriverà fino a Natale. Che dubbio c'è: con questi numeri e vista l'incapacità a tenerli sotto controllo». Lo ha affermato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a Radio 24, parlando della chiusura delle scuole in Campania decisa dal governatore De Luca con un'ordinanza. Secondo il sindaco «il tema vero non sono né il trasporto né la scuola, ma è la sanità pubblica ma ce la si prende con la scuola. L'ordinanza è una bandiera bianca, è un po' ...

