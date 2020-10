Sampdoria, rischio operazione per Gabbiadini: la situazione (Di giovedì 15 ottobre 2020) Manolo Gabbiadini potrebbe subire un’operazione chirurgica per il dolore al basso, potrebbe restare fuori almeno due mesi. L’attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini potrebbe subire un’operazione chirurgica per il dolore al basso ventre che lo tormenta dall’inizio della stagione. Lo scenario è stato ricostruito da Il Secolo XIX sottolineando come una decisione finale da parte del club dovrebbe arrivare nelle prossime ore. In caso di operazione, Gabbiadini resterà fuori almeno due mesi. Per tutte le notizie sulla Sampdoria vai su sampnews24.com Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Manolopotrebbe subire un’chirurgica per il dolore al basso, potrebbe restare fuori almeno due mesi. L’attaccante dellaManolopotrebbe subire un’chirurgica per il dolore al basso ventre che lo tormenta dall’inizio della stagione. Lo scenario è stato ricostruito da Il Secolo XIX sottolineando come una decisione finale da parte del club dovrebbe arrivare nelle prossime ore. In caso diresterà fuori almeno due mesi. Per tutte le notizie sullavai su sampnews24.com Leggi su Calcionews24.com

Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, rischia di dover essere sottoposto a un intervento: le condizioni e i tempi di recupero ...

Sampdoria, Keita freme: 'Sono pronto, voglio giocare. Ruolo? Seconda punta o esterno'

Il giocatore più atteso della Sampdoria 2020/2021 scalpita ... specifico di dosaggio del carico perché ho iniziato troppo forte e devo rallentare per non rischiare i muscoli. Decide il mister, io mi ...

