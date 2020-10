Mps, gli ex vertici dell’istituto Profumo e Viola condannati a 6 anni (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sei anni di reclusione e una multa da 2,5 milioni e mezzo di euro ciascuno per gli ex vertici di Mps Alessandro Profumo, oggi diventato ad di Leonardo, e Fabrizio Viola. Questa la decisione della seconda sezione del tribunale di Milano per i due, che all’interno dell’istituto ricoprivano rispettivamente i ruoli di presidente e ad. Le accuse nei loro confronti sono quelle di aggiotaggio e false comunicazioni sociali, in relazione alla prima semestrale 2015 della banca. Oltre a Viola e Profumo è stato condannato a 3 anni e 6 mesi per false comunicazioni sociali anche l’ex presidente del collegio sindacale, Paolo Salvadori. I giudici hanno ribaltato in questo modo la richiesta della procura di Milano che aveva chiesto l’assoluzione per ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 15 ottobre 2020) Seidi reclusione e una multa da 2,5 milioni e mezzo di euro ciascuno per gli exdi Mps Alessandro, oggi diventato ad di Leonardo, e Fabrizio. Questa la decisione della seconda sezione del tribunale di Milano per i due, che all’interno dell’istituto ricoprivano rispettivamente i ruoli di presidente e ad. Le accuse nei loro confronti sono quelle di aggiotaggio e false comunicazioni sociali, in relazione alla prima semestrale 2015 della banca. Oltre aè stato condannato a 3e 6 mesi per false comunicazioni sociali anche l’ex presidente del collegio sindacale, Paolo Salvadori. I giudici hanno ribaltato in questo modo la richiesta della procura di Milano che aveva chiesto l’assoluzione per ...

