L'altra metà del crimine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Trafficanti d'armi e di esseri umani. Uxoricide e femme fatale della «mala». Dal nuovo rapporto di Europol emergono le storie delle latitanti alle quali danno la caccia le forze dell'ordine di tutta la Ue. Personalità appena meno sadiche di serial killer e banditi: ma dove non arrivano con la violenza, compensano con l'astuzia.Anche le donne, nel loro genere, hanno un'indole criminale. A certificarlo è l'Europol, l'agenzia che coordina le forze dell'ordine degli Stati membri dell'Ue. Che ha fatto un primo bilancio a un anno dalla campagna lanciata lo scorso ottobre dal titolo Crime has no gender («Il crimine non ha genere»). A dire il vero, non molto lusinghiero. All'epoca, infatti, Europol aveva pubblicato i profili delle 18 donne più ricercate d'Europa. Criminali latitanti, recidive e a piede libero, che si erano macchiate ...

Ultime Notizie dalla rete : altra metà MET - Rsa: vietate le visite dei familiari fino al termine dell'emergenza sanitaria MET - Provincia di Firenze Covid, raddoppiano i morti e nuovo picco di contagi: 8.804 in 24 ore | La metà in Lombardia, Campania, Piemonte

Sono 8.804 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, con un tasso di positività del 5,403%. Si tratta della cifra più alta dall'inizio della pandemia. Record anche per i tamponi effettuati: so ...

Covid, nuovo picco di contagi in Italia: 8.804 in 24 ore, raddoppiano i morti

Record anche per i tamponi effettuati: sono stati 162.932 in 24 ore. Ci sono stati altri 83 morti (quasi il doppio rispetto ai 43 decessi del giorno precedente). Continuano a salire i ricoveri (+326) ...

Sono 8.804 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, con un tasso di positività del 5,403%. Si tratta della cifra più alta dall'inizio della pandemia. Record anche per i tamponi effettuati: sono stati 162.932 in 24 ore. Ci sono stati altri 83 morti (quasi il doppio rispetto ai 43 decessi del giorno precedente). Continuano a salire i ricoveri (+326)