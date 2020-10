Jole Santelli era nel cuore di tutti. La commozione di Francesco Storace (Di giovedì 15 ottobre 2020) La scomparsa di Jole Santelli ha provocato un'emozione fortissima. La governatrice della Calabria, che da questa notte è salita in cielo, soffriva da tempo. tutti lo sapevamo e nessuno ne parlava. Perché di fronte a ciascuno di noi c'era una donna serena, coraggiosa, profondamente innamorata della sua terra. Che aveva conquistato non solo istituzionalmente, perché era entrata nel cuore delle persone. Molti l'hanno frequentata nell'impegno politico e Jole ha sempre dimostrato doti non comuni di equilibrio. Difficile davvero ricordare una parola fuori posto. Stravedeva per Berlusconi e rispettava i suoi alleati con grande lealtà. E non era capace di odiare gli avversari politici e non è certo casuale l'ondata di messaggi che invadono i social in suo nome. Ciao ... Leggi su iltempo (Di giovedì 15 ottobre 2020) La scomparsa diha provocato un'emozione fortissima. La governatrice della Calabria, che da questa notte è salita in cielo, soffriva da tempo.lo sapevamo e nessuno ne parlava. Perché di fronte a ciascuno di noi c'era una donna serena, coraggiosa, profondamente innamorata della sua terra. Che aveva conquistato non solo istituzionalmente, perché era entrata neldelle persone. Molti l'hanno frequentata nell'impegno politico eha sempre dimostrato doti non comuni di equilibrio. Difficile davvero ricordare una parola fuori posto. Stravedeva per Berlusconi e rispettava i suoi alleati con grande lealtà. E non era capace di odiare gli avversari politici e non è certo casuale l'ondata di messaggi che invadono i social in suo nome. Ciao ...

GiuseppeConteIT : Una perdita dolorosa! La scomparsa di Jole Santelli è una ferita profonda per la Calabria e per le Istituzioni tutt… - Rinaldi_euro : Una donna guerriera e coraggiosa! Morta Jole Santelli, la presidente della Calabria aveva 52 anni: il dramma che sc… - meb : Non dimenticheremo la passione di Jole Santelli. Una donna che, anche da avversaria politica, ha avuto il coraggio… - Paoloboi69 : RT @GiuseppeConteIT: Una perdita dolorosa! La scomparsa di Jole Santelli è una ferita profonda per la Calabria e per le Istituzioni tutte.… - realferolla99 : Siamo sconvolti dalla notizia della scomparsa del presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. Ci lascia una… -