"Fu sequestro di persona". Condanne nella polizia per il caso Shalabayeva

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Tiziana Paolocci Pene per Cortese, ex numero uno della Mobile, il capo della Polfer, 4 agenti e un giudice Prelevate dallacon un blitz mentre eranoloro casa a Casalpalocco e rimpatriate in Kazakistan due giorni dopo. Ieri sono stati condannati tutti e sette gli imputati nel processo per l'espulsione di Alma, moglie del dissidente kazako, Muktar Ablyazov, e della figlia Alua Ablyazova, che all'epoca dei fatti aveva soltanto sei anni. Alla donna, che in teoria doveva essere protetta dal diritto di asilo ma che invece fu rispedita nel maggio 2013 nel paese dove era perseguita, venne contestata l'accusa di avere un passaporto falso, ma la squadra mobile capitolina in realtà cercava il marito. La sentenza del Tribunale di Perugia è arrivata dopo otto ore di camera di consiglio. I giudici ...