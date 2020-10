Ufficiali i coach di The Voice Senior con la conferma di Al Bano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) I coach di The Voice Senior sono finalmente Ufficiali. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, sono stati annunciati nomi dei giudici che prenderanno parte alla prima edizione del talent rivolto agli Over 60 e condotto da Antonella Clerici su Rai1. La prima puntata è in programma per il 20 novembre, subito dopo la conclusione dell’ultima edizione di Tale e Quale Show. I giudici saranno 5, ma una poltrona sarà doppia: quella occupata da Al Bano Carrisi e da sua figlia Jasmine. La conferma arriva da TvBlog, che per primo ha rivelato i nomi dei coach di The Voice Senior. A occupare le poltrone saranno Al Bano con la figlia Jasmine, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. La ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Idi Thesono finalmente. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, sono stati annunciati nomi dei giudici che prenderanno parte alla prima edizione del talent rivolto agli Over 60 e condotto da Antonella Clerici su Rai1. La prima puntata è in programma per il 20 novembre, subito dopo la conclusione dell’ultima edizione di Tale e Quale Show. I giudici saranno 5, ma una poltrona sarà doppia: quella occupata da AlCarrisi e da sua figlia Jasmine. Laarriva da TvBlog, che per primo ha rivelato i nomi deidi The. A occupare le poltrone saranno Alcon la figlia Jasmine, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. La ...

blogtivvu : The Voice Senior, quando inizia? Svelati i coach ufficiali - ByGlance : RT @liubasoncini: #Football americano, domenica storica con 3 donne in campo (2 coach e un’arbitra). Fino a pochi anni fa, non c’erano donn… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiali coach Ufficiali i coach di The Voice Senior dopo le prime indiscrezioni OptiMagazine Fortitudo, coach Sacchetti ha una nuova missione: riportare in forma il lungo Happ

Doppio allenamento anche ieri per la Fortitudo che sta preparando la gara di domenica a mezzogiorno quando sarà impegnata a Sassari. Il tema quando si parla di Effe è sempre lo stesso, bisogna avere u ...

Allianz Pall. Trieste, ufficiale Marcos Delia. Dalmasson: "Opportunità colta al volo"

Vestirà il numero 12, porta in dote 209 centimetri e 111 chili di peso. Sono questi i numeri di Marcos Nicolás Delía ...

Doppio allenamento anche ieri per la Fortitudo che sta preparando la gara di domenica a mezzogiorno quando sarà impegnata a Sassari. Il tema quando si parla di Effe è sempre lo stesso, bisogna avere u ...Vestirà il numero 12, porta in dote 209 centimetri e 111 chili di peso. Sono questi i numeri di Marcos Nicolás Delía ...