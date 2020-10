Meteo con CALDA Ottobrata | immancabile la prossima settimana

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Era fine settembre quando cominciammo a parlare di. Per chi ancora non lo sapesse – crediamo pochi a questo punto – l’non è altro che un periodo più o meno lungo di bel tempo e temperature nettamente superiori alle medie stagionali. Diciamo che ci si riferisce al caldo, quello che in qualche modo ci ricorda l’Estate. E’ uno scenariosicuramente anomalo, ma che negli archivirologici appare con frequenza impressionante. La statistica, quindi, ne trae giovamento e qualora dovessimo affrontare una rimonta anticiclonica africana non ci sarebbe nulla di strano. Tutto sta nel capire quanto durerà e quanto sarà intensa, perché in passato – quando il rismento globale non era ancora così ...