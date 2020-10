Covid, in Irlanda del Nord scuole chiuse: pub e ristoranti solo in take away (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Londra, 14 ott. (Adnkronos) – In Irlanda del Nord le scuole torneranno a essere chiuse da lunedì prossimo almeno fino al prossimo due novembre e altre restrizioni saranno imposte su pub e ristoranti già da questo venerdì per contenere l’epidemia di coronavirus, ha annunciato la ‘First Minister”, Arlene Foster. Le attività di ristorazione potranno funzionare solo in takeway per le prossime quattro settimane. Saranno inoltre introdotti limiti ai viaggi non essenziali. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Londra, 14 ott. (Adnkronos) – Indelletorneranno a essereda lunedì prossimo almeno fino al prossimo due novembre e altre restrizioni saranno imposte su pub egià da questo venerdì per contenere l’epidemia di coronavirus, ha annunciato la ‘First Minister”, Arlene Foster. Le attività di ristorazione potranno funzionareinway per le prossime quattro settimane. Saranno inoltre introdotti limiti ai viaggi non essenziali. L'articolo CalcioWeb.

SkyTG24 : Covid, l'lrlanda del Nord chiude scuole e pub per fermare i contagi - Agenzia_Ansa : #Covid, l'Irlanda del nord chiude scuole e pub. Per 2 e 4 settimane, limiti anche a matrimoni e funerali… - Vivo_Azzurro : #Under21 ???? Qualificazioni europee: sarà l'#Under20 ad affrontare la Repubblica d’Irlanda La notizia ??… - Deiana_Luca9 : RT @Adnkronos: #Covid, in #IrlandadelNord scuole chiuse: pub e ristoranti solo in take away - Adnkronos : #Covid, in #IrlandadelNord scuole chiuse: pub e ristoranti solo in take away -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Irlanda Coronavirus, crescono i casi in Europa: dai Paesi Bassi all'Irlanda del Nord fino alla Repubblica Ceca, ecco le chiusure e le restrizioni la Repubblica Covid, in Irlanda del Nord scuole chiuse: pub e ristoranti solo in take away

(Adnkronos) - In Irlanda del Nord le scuole torneranno a essere chiuse da lunedì prossimo almeno fino al prossimo due novembre e altre restrizioni saranno imposte su pub e ristoranti già da questo ...

Covid, Immuni a 8,6 milioni di download

Roma, 14 ott. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 8,6 milioni gli italiani che hanno scaricato la App Immuni, arrivata a quota 8.605.896 download. Un dato che, secondo l'ultimo aggiornamento del ministero ...

(Adnkronos) - In Irlanda del Nord le scuole torneranno a essere chiuse da lunedì prossimo almeno fino al prossimo due novembre e altre restrizioni saranno imposte su pub e ristoranti già da questo ...Roma, 14 ott. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 8,6 milioni gli italiani che hanno scaricato la App Immuni, arrivata a quota 8.605.896 download. Un dato che, secondo l'ultimo aggiornamento del ministero ...