Baciato dalla fortuna: trama, cast e streaming del film (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Questa sera, mercoledì 14 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Baciato dalla fortuna, film del 2011 diretto da Paolo Costella con Vincenzo Salemme, Alessandro Gassmann e Asia Argento. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. trama Gaetano è un vigile urbano napoletano trasferitosi a Parma, la sua vita è molto travagliata perché è costantemente afflitto da problemi ed è pieno di debiti: l’ex moglie Marisa (rimasta vergine per scelta di vita) vuole gli alimenti e la sua fidanzata, una bella e intraprendente cuoca, lo tradisce con il suo capo Silvano. Quest’ultimo, poi, è un donnaiolo che non esita a tradire Betty con altre ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Questa sera, mercoledì 14 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in ondadel 2011 diretto da Paolo Costella con Vincenzo Salemme, Alessandro Gassmann e Asia Argento. Ma qual è la? E ilcompleto? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Gaetano è un vigile urbano napoletano trasferitosi a Parma, la sua vita è molto travagliata perché è costantemente afflitto da problemi ed è pieno di debiti: l’ex moglie Marisa (rimasta vergine per scelta di vita) vuole gli alimenti e la sua fidanzata, una bella e intraprendente cuoca, lo tradisce con il suo capo Silvano. Quest’ultimo, poi, è un donnaiolo che non esita a tradire Betty con altre ...

Opere di Antonella Cappuccio: Ric/amanti e lockdown

Antonella Cappuccio è artista nota, instancabile e geniale. In linea con quanto lei stessa ha detto della sua arte, dotata di un simbolismo polimorfo; affronta una materia plasmabile che nelle sue man ...

