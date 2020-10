Tutta la verità di Iconize sulla finta aggressione omofoba: “Gesto autolesionistico, vado in clinica” (Di martedì 13 ottobre 2020) Questo pomeriggio, dopo oltre 20 giorni dalla prima volta in cui si è parlato della vicenda, Iconize ha finalmente raccontato Tutta la verità sulla presunta aggressione omofoba subita. Una finta aggressione omofoba, come Iconize ha confermato questo pomeriggio in un video di 5 minuti durante il quale racconta quello che è davvero successo. Tutto era iniziato dalla casa del Grande Fratello VIP: Dayane Mello aveva raccontato a Tommaso ( ex di Iconize) che Soleil Sorge le aveva parlato della aggressione. La Mello aveva raccontato: “Soleil mi ha detto che ha finto tutto, che si è dato un pugno da solo“. Da quel giorno, si è spesso parlato della vicenda sui ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 13 ottobre 2020) Questo pomeriggio, dopo oltre 20 giorni dalla prima volta in cui si è parlato della vicenda,ha finalmente raccontatola veritàpresuntasubita. Una, comeha confermato questo pomeriggio in un video di 5 minuti durante il quale racconta quello che è davvero successo. Tutto era iniziato dalla casa del Grande Fratello VIP: Dayane Mello aveva raccontato a Tommaso ( ex di) che Soleil Sorge le aveva parlato della. La Mello aveva raccontato: “Soleil mi ha detto che ha finto tutto, che si è dato un pugno da solo“. Da quel giorno, si è spesso parlato della vicenda sui ...

