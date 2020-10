Non si tornerà alla didattica a distanza per i licei. Almeno per il momento (Di martedì 13 ottobre 2020) Sembrava poter essere una della misure cardine per tenere sotto controllo il numero di contagi ed evitare di trovarsi davanti agli occhi immagini di assembramenti quotidiani nelle ore di punta a bordo di autobus, metropolitane e tram. E, invece, per il momento è stata accantonata la richiesta delle Regioni sul ritorno alla didattica a distanza nei licei. Il fermo no di Lucia Azzolina ha spinto a non inserire questo provvedimento all’interno dell’ultimo Dpcm firmato da Giuseppe Conte e Roberto Speranza. Ma non si tratta di uno stralcio: l’ipotesi potrebbe tornare in auge già nelle prossime settimane, seguendo l’evoluzione della curva dei contagi in Italia. LEGGI ANCHE > Cosa prevede l’ultimo Dpcm (che avrà validità per 30 giorni) Nel ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 13 ottobre 2020) Sembrava poter essere una della misure cardine per tenere sotto controllo il numero di contagi ed evitare di trovarsi davanti agli occhi immagini di assembramenti quotidiani nelle ore di punta a bordo di autobus, metropolitane e tram. E, invece, per ilè stata accantonata la richiesta delle Regioni sul ritornonei. Il fermo no di Lucia Azzolina ha spinto a non inserire questo provvedimento all’interno dell’ultimo Dpcm firmato da Giuseppe Conte e Roberto Speranza. Ma non si tratta di uno stralcio: l’ipotesi potrebbe tornare in auge già nelle prossime settimane, seguendo l’evoluzione della curva dei contagi in Italia. LEGGI ANCHE > Cosa prevede l’ultimo Dpcm (che avrà validità per 30 giorni) Nel ...

