Lazio, Delio Rossi: «Squadra rinforzata, ma resta incompleta» (Di martedì 13 ottobre 2020) Delio Rossi ha parlato del livello della Lazio al termine del calciomercato estivo Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha analizzato e commentato il livello della Squadra biancoceleste dopo il calciomercato conclusosi da poco. «La Squadra è ottima e può fare bene in Champions. Non deve però trascurare il campionato. La rosa è stata rinforzata, è più omogenea nonostante non siano arrivati colpi clamorosi. Tuttavia, non è ancora completa, mancherebbe qualche tassello. Bisognava trovare un vice Leiva più bravo a costruire gioco rispetto ad Escalante. Luis Alberto può diventare un leader. Immobile? Difficile ripeta la ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 ottobre 2020)ha parlato del livello dellaal termine del calciomercato estivo, ex allenatore della, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha analizzato e commentato il livello dellabiancoceleste dopo il calciomercato conclusosi da poco. «Laè ottima e può fare bene in Champions. Non deve però trascurare il campionato. La rosa è stata, è più omogenea nonostante non siano arrivati colpi clamorosi. Tuttavia, non è ancora completa, mancherebbe qualche tassello. Bisognava trovare un vice Leiva più bravo a costruire gioco rispetto ad Escalante. Luis Alberto può diventare un leader. Immobile? Difficile ripeta la ...

