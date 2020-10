Traffico Roma del 12-10-2020 ore 18:30 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Traffico intenso sul raccordo e consolari sul Raccordo Anulare abbiamo coda in carreggiata interna tra le uscite Cassia bis e Salaria e successivamente tra Nomentana e musica Nico non avanti a tratti in carreggiata esterna partire dall’uscita Laurentina sino allo svincolo Romanina su ragazzi arrestano cote tratta di Nerone la Giustiniana coda anche sulla Flaminia via dei Due Ponti e Saxa Rubra rallentamenti sulla tangenziale in direzione di San Giovanni 3 a Tor di Quinto nazionali ed all’uscita stazione Tiburtina fino al bivio con la Roma L’Aquila nella zona di Montespaccato per la presenza di olio lungo la sede stradale si è resa necessaria la chiusura dell’intero tratto di via Gattinara un nuovo salario Dopo un incidente provoca Code in via ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 ottobre 2020) LuceverdeBuonasera dalla redazioneintenso sul raccordo e consolari sul Raccordo Anulare abbiamo coda in carreggiata interna tra le uscite Cassia bis e Salaria e successivamente tra Nomentana e musica Nico non avanti a tratti in carreggiata esterna partire dall’uscita Laurentina sino allo svincolonina su ragazzi arrestano cote tratta di Nerone la Giustiniana coda anche sulla Flaminia via dei Due Ponti e Saxa Rubra rallentamenti sulla tangenziale in direzione di San Giovanni 3 a Tor di Quinto nazionali ed all’uscita stazione Tiburtina fino al bivio con laL’Aquila nella zona di Montespaccato per la presenza di olio lungo la sede stradale si è resa necessaria la chiusura dell’intero tratto di via Gattinara un nuovo salario Dopo un incidente provoca Code in via ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 12-10-2020 ore 16:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews C'è una macchia d'olio sull'asfalto e il Comune non ha la ditta per pulire: chiusa Circonvallazione Ostiense

Municipio VIII: Circonvallazione Ostiense chiusa per macchia d’olio

