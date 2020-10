Evening Dresses Show

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 13 ottobre 2020) di Monica De Santis Sarà un’edizione a porte chiuse a causa del periodo di certo non facile che stiamo vivendo. Sarà un’edizione dunque, riservata ai soli addetti ai lavori e che il pubblico potrà gustarsi via streeming attraverso i vari canali che saranno attivati. Partirà, dunque, oggi alle ore 10, la seconda edizione di (Ed), il primo salone italiano dedicato alla moda per il cocktail e la sera, che si svolgerà alla Stazione Marittima Zaha Hadid di Salerno fino a lunedì 12 ottobre 2020. “Dopo il successo internazionale riscontrato a novembre 2019, quando abbiamo registrato oltre 4000 presenze, per questa seconda edizione speravamo di aumentare i nostri consensi, ma poi vista situazione attuale e le restrizioni, abbiamo pensato che la soluzione migliore fosse quella di svolgere il tutto a porte ...