Le 800 persone bloccate su un traghetto proveniente dal Marocco (Di domenica 11 ottobre 2020) Un traghetto della Gnv, Grandi Navi Veloci, che collega Nador in Marocco con la città francese di Séte si è visto rifiutare il permesso di attraccare al porto nella serata di ieri sabato 11 ottobre ... Leggi su today (Di domenica 11 ottobre 2020) Undella Gnv, Grandi Navi Veloci, che collega Nador incon la città francese di Séte si è visto rifiutare il permesso di attraccare al porto nella serata di ieri sabato 11 ottobre ...

Un traghetto della Gnv (Grandi Navi Veloci) che collega Nador in Marocco con la città francese di Séte si è visto rifiutare il permesso di attraccare al porto nella serata di ieri sabato 11 ottobre 20 ...

Tramec, al PalaBenedetto 200 spettatori a invito Ranuzzi carica la squadra

Niente cerimonia d’inaugurazione e no all’apertura per 800 persone Alla partita ammessi solo 180 ”tifosi” di casa e 20 ospiti ...

Niente cerimonia d'inaugurazione e no all'apertura per 800 persone Alla partita ammessi solo 180 "tifosi" di casa e 20 ospiti ...