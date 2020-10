L' 11 ottobre si festeggia il National Coming Out Day

(Di domenica 11 ottobre 2020) Sioggi la giornata nazionale del 'out ', dedicata a tutti coloro che sono riusciti, o che sono in procinto di rivelare al mondo il proprio orientamento sessuale. Una festa che nasce ...

Livorno: Nel pomeriggio dello scorso mercoledì 7 ottobre, si è celebrata nella chiesa di San Ferdinando a Livorno la S. Messa per la ricorrenza dei cento anni dell’Apostolato del Mare, associazione ...MODENA - Tutto pronto per la nuova edizione della Modena Cento Ore, in programma dall'11 al 15 ottobre. Per il ventesimo anniversario della gara, l'organizzazione ha preparato un'edizione speciale ...