Juve-Napoli | spunta lo scambio di sms tra Agnelli e ADL

(Di domenica 11 ottobre 2020) Non si placano le polemiche dopo la mancata disputa diad una settimana, oramai, dal rinvio. In attesa di conoscere le decisioni del giudice … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ZZiliani : Il calcio italiano è quel baraccone che dopo essersi esposto a figuracce di risonanza mondiale (vedi Juve allo stad… - FBiasin : #SerieA, ingaggi al lordo (via #Gazzetta) Juve 236 Inter 149 Roma 112 Napoli 105 Milan 90 Lazio 83 Fiorentina 55 T… - CorSport : #Juve-#Napoli, l'Asl: 'Nessuna pressione da #DeLaurentiis' - seleniomax : Juve, Bonucci sulle polemiche col Napoli: 'Noi eravamo tranquilli e seguivamo il protocollo' Mi stavo preoccupando!… - dmacri71 : RT @MarzianoAnsioso: @LucianoMoggi Il capo dei pm di Calciopoli Lepore: “Dopo la Juve la squadra da indagare sarebbe stata l’Inter ma “L’E… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Napoli

Imbattuto e secondo in classifica, torna in campo dopo la pausa il Sassuolo femminile per la quinta giornata di andata. Appuntamento al Ricci, alle 15: le ragazze di Piovani cercano contro l’Academy S ...Tutti negativi i nazionali. Il Ct pensa al bomber. Rientrati i positivi dell'Under. Altri casi nei club La paura da Covid-19 continua a viaggiare con il pallone in giro per l'Europa. Da una parte all' ...