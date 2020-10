Chi è la modella Francesca Pepe di Playboy (Di domenica 11 ottobre 2020) Francesca Pepe è stata uno dei giovani personaggi scelti da Alfonso Signorini per la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Francesca è poco nota al pubblico del piccolo schermo, l’ingresso nella casa segna la sua prima esperienza importante in tv, ma ha il suo vasto seguito sul web. La Pepe, infatti, è una nota influencer ed ha posato per la rivista Playboy. “Ho pensato che guardare un corpo naturale di una ragazza giovane che esprime sensualità e purezza, come nel mio caso, sia una cosa bella… e così è stato. (…) Quando mi hanno chiamata e proposto il servizio fotografico non ho potuto dire di no, devo ringraziare pubblicamente il fotografo Emanuele Appendino che mi ha tranquillizzata e messa a mio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 ottobre 2020)è stata uno dei giovani personaggi scelti da Alfonso Signorini per la quinta edizione del Grande Fratello Vip.è poco nota al pubblico del piccolo schermo, l’ingresso nella casa segna la sua prima esperienza importante in tv, ma ha il suo vasto seguito sul web. La, infatti, è una nota influencer ed ha posato per la rivista. “Ho pensato che guardare un corpo naturale di una ragazza giovane che esprime sensualità e purezza, come nel mio caso, sia una cosa bella… e così è stato. (…) Quando mi hanno chiamata e proposto il servizio fotografico non ho potuto dire di no, devo ringraziare pubblicamente il fotografo Emanuele Appendino che mi ha tranquillizzata e messa a mio ...

